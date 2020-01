Meister des trockenen Humors

Heidelberg.Von Zweifeln und der Schönheit des Widerspruchs, von Franzbrötchen und Feminismus, von Popmusik und der Ironisierung der Welt: Wenn Patrick Salmen in die Tasten haut, kommt Satire heraus. Der Autor hat jüngst sein neuestes Buch „Ekstase“ veröffentlicht und ist damit auf Lese-Rundreise unterwegs. Am Donnerstag, 30. Januar, 20 Uhr, ist er in der Halle 02 in Heidelberg zu erleben.

Kappe, Bart, trockener Humor: Patrick Salmen ist Selbstinszenierung fremd, er lässt lieber seine Kunst für sich sprechen, und das tut sie gut.

Seit Jahren steht Salmen für wortgewandte Geschichten und feinsinnigen Humor, für düstere Szenen ebenso wie lebensbejahende Ausbrüche. Der 34-jährige Kabarettist, Schriftsteller und Slam-Poet aus Dortmund füllt mit seinen Soloprogrammen und Lesungen ganze Hallen. Und er ist auch als Poetry-Slammer ein gefragter Mann, der immer wieder zu Meisterschaften eingeladen wird. sdo

