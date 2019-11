Melancholische Menschenbilder

Mannheim.„Markante rote Lippen, ein klarer Blick, auffällige Nasen. Sie sind in Gedanken versunken, sie sind einsam, sie sinnieren, sie blicken in die Ferne, sie warten.“ So beschreibt die Mannheimer Galerie Döbele die Menschenbilder der Künstlerin Herta Günther. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist de gebürtige Dresdnerin Teil des Galerieprogramms.

Die Zusammenarbeit begann im Jahr 1985 mit der Wanderausstellung „Dresden heute“. Am Samstag, 23. November, wird von 12 Uhr bis 16 Uhr im Schaudepot in der Richard-Wagner-Straße 51 in Mannheim die Ausstellung „Zeitlos – Herta Günthers Menschenbilder“ mit einem kommentierten Rundgang eröffnet.

Über den zeitbewussten und scheinbar beweglosen Posen des Figurenpersonals in Günthers Werken läge eine zarte Melancholie, so die Galerie Döbele. Die Bildwelten seien gleichermaßen vergangen wie gegenwärtig, und Günthers Menschenbilder würden damit durch alle Zeiten aktuell wirken. soge

