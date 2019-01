Melancholisches Jazz-Quartett

Ladenburg.Im Kunstraum und Jazzclub Leicht & Selig in Ladenburg (Hauptstraße 64) ist am Samstag, 19. Januar, 19 Uhr, das Kölner Quartett Totenhagen zu erleben. Das Konzert findet in der Reihe „Philleicht Jazz“ statt.

„Impressionistischer, melancholischer Jazz, getragen vom dunklen Timbre ihrer Stimme, umhüllt vom feinfühligen Spiel ihrer Band“ – so beschreibt die Formation um Sängerin Laura Totenhagen selbst ihren Sound, der von Kritikern und Fans gleichermaßen weithin gelobt wird. Im Gepäck haben Totenhagen ihr vielbeachtetes Debütalbum „Foliage“. sdo

