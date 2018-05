Melodien aus Disneyfilmen

Anzeige

Mannheim.„Probier’s mal mit Gemütlichkeit…“ diesen Ohrwurm, gesungen von Balu der Bär, aus dem Dschungelbuch kennt wahrscheinlich jeder. Auch andere Lieder aus den Zeichentrickfilmen von Disney wie Arielle, Tarzan oder die Schöne und das Biest sind eingängig und nicht so schnell wieder zu vergessen. Art im Takt, der Chor der Freilichtbühne Mannheim, wird diese Lieder am Samstag, 5. Mai, aufführen. Lena Sefrin, Pia Valentin, Ralf Schüürmann und Phillip Valentin werden singen. Am E-Piano sitzt Ryoko Aoyagi, Maria Karch spielt Violine, Marius Walter ist mit dem E-Bass dabei und Gerd Nemet haut auf die Percussion. Die Leitung und die Moderation übernimmt Thomas Nauwartat-Schultze. In der Pause gibt es Brezeln und Getränke zur Stärkung. Wie die Disneyfilme ist auch die Veranstaltung für die ganze Familie geeignet. Los geht’s um 20 Uhr im Gemeindesaal der Gnadenkirche in der Karlsternstraße 1. Der Eintritt kostet 15 Euro, Ermäßigt 10 Euro und Kinder von 4 bis 12 Jahre sind frei. ham