Mewes macht Opernnachmittag

Anzeige

Mannheim.„Von Bajazzo bis zu Carmen“, so nennt der ehemalige Nationaltheater-Bariton Karsten Mewes die Reise durch die Oper, die er in seinem Studio im Jungbusch (Schanzenstraße 11) veranstaltet. Am Sonntag, 25. März, um 15 Uhr kommen dabei Beate Mewes (Mezzosopran), John Treleven (Tenor) und Karsten Mewes (Bariton) selbst zum Einsatz. Am Klavier sitzt und spielt Werner Schmitt. Er wolle in diesem Programm mit Arien, Duetten und Szenen aus den Werken von Leoncavallo, Verdi bis hin zu Bizet durch die Oper streifen. dms

Info: 25. März, 15 Uhr (Weitere Infos: 0621/43 02 99 87).