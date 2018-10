Mia feiern Jubiläum

Mannheim.Die „Mutter aller deutschsprachigen Electropop-Bands“ wird 20 – und geht zur Feier des runden Geburtstags auf große Tour: Mia sind am Freitag, 5. Oktober, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim zu hören.

Längst gehören Hits wie „Alles neu“, „Hungriges Herz“ und „Tanz der Moleküle“ zum ständigen Party-Repertoire, und Mia lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen. „Nie wieder 20“ hat das Quartett mit Sängerin Mieze Katz an der Spitze ihre Sause überschrieben. Und für die Berliner ist klar: Das Jubiläum ist lediglich eine Zwischenstation. „Ich kann mir wunderbar 30, 40 Jahre und mehr Mia. vorstellen“, sagt Mieze Katz – wohl zur großen Freude der Fans.

Info: Freitag, 5. Oktober, 20 Uhr, Alte Feuerwache, Mannheim; Karten für 30 Euro plus Gebühren unter altefeuerwache.com

