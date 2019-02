Mineralienmesse lockt in Speyerer Stadthalle

Speyer.Zur Mineralien-, Schmuck- und Edelsteinmesse öffnen sich am kommenden Samstag und Sonntag, 9. und 10. Februar, die Pforten der Speyerer Stadthalle in der Oberen Langgasse 33. Im Sortiment der mehr als 60 Aussteller finden sich hierbei neben Mineralien, Schmuck und Edelsteinen auch Fossilien, Esoterik und Fachliteratur. Die Verkaufsausstellung wird zudem von einem Rahmenprogramm für Kinder flankiert – so können die kleinen Gäste zum Beispiel bei Silberschmieden selbst einen eigenen Ring anfertigen. Die Besucher können überdies ihre persönlichen Schätze mitbringen und von Mineralogen und Gemmologen vor Ort eine Bestimmung durchführen lassen. Außerdem wird am Sonntag der diesjährigen Mineralienmesse erstmals die Deutsche Edelsteinkönigin Britta Reiter erwartet. Die Veranstaltung ist am Samstag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. mav

Infos unter www.mineralienmesse-speyer.de

