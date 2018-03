Miniaturen halten Einzug

Anzeige

Sinsheim.Eine erlebnisreiche Reise in die Welt der Miniaturen können die Besucher der „Faszination Modellbahn“ antreten, die zum Wochenende in der Messe Sinsheim Einzug hält. Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. März, wird die Internationale Messe für Modelleisenbahnen und Zubehör in der Halle.6 ausgerichtet.

Marken- und Kleinserienhersteller wie auch Zubehör-Anbieter präsentieren ihr Sortiment für alle Spurweiten. Dazu gehören unter anderem Antriebstechnik, Gleise, Modellbahn-Software, Signale, Baum- und Buschminiaturen, Landschaftsmodelle, Figuren und Beleuchtungstechnik.

Neben den Shopping-Angeboten an den Ständen stehen die originalgetreuen Modellbahnanlagen von Clubs, Vereinen und Privatleuten im Fokus der Veranstaltung. Überdies erwarten Mitmach-Angebote und viel Experten-Wissen die Besucher.