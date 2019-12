Minimal maximal

Ludwigshafen.Toni Thorn ist selbst eines der Aushängeschilder der von ihm mitgegründeten kleinen Plattenfirma New Stylez Records, die er seit 2016 als Label-Chef führt, sowie der fast gleichnamigen Booking-Agentur. Das experimentierfreudige Multitalent bringt am Freitag, 13. Dezember, 23 Uhr, nicht nur viel Mut zum musikalischen Exzess mit in den Ludwigshafener Loft Club, sondern auch das wohl größte New-Stylez-Zugpferd: den DJ Alles Nur Aus Liebe.

Dass dieser seinen Künstlernamen schlicht mit DJ A.N.A.L. abkürzt, kann bei Google-Suchfragen zwar mächtig in die Irre führen. Künstlerisch ist der noch in der DDR im kleinen Thüringer Örtchen Schmölln geborene Techno-Minimalist ziemlich unbeirrbar. Schließlich hat er sich bereits mit 15 Jahren dem Genre verschrieben und gilt als hochkreativer Kopf. Außerdem ist er ähnlich festivalerfahren wie sein weit gereister Chef Toni Thorn. Außerdem mit von der Party: XNTS und in der „Chamber“ gibt’s Kammer-Elektronik von Alex Key sowie Alex Hertel. Karten gibt’s für Besucher ab 18 Jahren unter www.eventbrite.de zum Preis von 12 Euro plus Gebühren. jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019