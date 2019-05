Mir ist unheimlich zumute

Mannheim.„Meine Symphonie wird etwas sein, was die Welt noch nicht gehört hat!“, schrieb Gustav Mahler sechs Jahre vor der Krefelder Uraufführung 1902 über seine dritte Sinfonie (d-Moll). Mahler dirigierte das Werk selbst. „Die ganze Natur“ bekomme darin eine Stimme und erzähle so tief Geheimes, dass man vielleicht im Traume ahne. „Ich sage Dir“, schrieb er in einem Brief an die Sopranistin Anna Bahr-Mildenburg, „mir ist manchmal selbst unheimlich zumute bei manchen Stellen, und es kommt mir vor, als ob ich das gar nicht gemacht hätte.“

Konsequenterweise nennt man Mahlers längste, weil zwischen 95 und 100 Minuten dauernde Sinfonie daher auch „Natur-Sinfonie“ – schließlich hatten die sechs Sätze – inspiriert vom Ort ihrer Entstehung im pittoresken Steinbach am Attersee – ursprünglich auch programmatische Titel: von „Pan erwacht. Der Sommer marschiert ein“, über „Was mir die Blumen auf der Wiese erzählen“, „Was mir die Tiere im Walde erzählen“ und „Was mir der Mensch erzählt“ bis hin zu „Was mir die Engel erzählen“ und „Was mir die Liebe erzählt“.

Doch Mahler ließ die programmatischen Angaben schließlich zugunsten von reinen Charakterangaben wie „Kräftig. Entschieden“ (1. Satz) oder „Lustig im Tempo und keck im Ausdruck (5. Satz) weg.

Im 7. Akademiekonzert am 3. und 4. Juni (20 Uhr) dirigiert nun Generalmusikdirektor Alexander Soddy Gustav das Werk. Zu dem sehr groß und unter anderem fast durchweg mit vierfach besetzten Bläsern, fünf Klarinetten und acht Hörnern bestückten Orchester kommt dabei noch die Mezzosopranistin Heike Wessels, die man aus etlichen Mannheimer Opernaufführungen kennt, sowie der Damen- und der Kinderchor des Nationaltheater Mannheim.

In Mannheim erklang das Werk übrigens bereits zwei Jahre nach der Krefelder Uraufführung. Und auch hier stand der Komponist selbst am Pult. Und wie Willibald Kaehler, damaliger Generalmusikdirektor in Mannheim, berichtete, sollen die Konzerte mit ihm (Mahler, d. Red) „ausgezeichnet“ gelaufen sein. „Mahler wurde stürmisch gefeiert und schien selbst recht zufrieden zu sein.“ Die Latte für Soddy hängt also ziemlich hoch.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019