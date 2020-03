Mit Brahms und Bartók

Mannheim.Zum Sinfoniekonzert 2020 lädt das Stamitzorchester Mannheim (SOM) am Samstag, 7. März, 20 Uhr, in den Mozartsaal des Rosengartens. Großes hat sich das traditionsreiche Ensemble vorgenommen: Auf dem Programm stehen diesmal Ernst von Dohnányis „Sinfonische Minuten“, op. 36 sowie Béla Bartóks Konzert für Klavier und Orchester Nr.3 in E-Dur, Sz 119, bei dem die in Mannheim lebende Pianistin Asli Kilic als Solistin am Flügel zu erleben sein wird.

Zum Abschluss des Abends erklingt dann Johannes Brahms’ Sinfonie Nr.3 in F-Dur, op. 90. Am Pult des Stamitzorchesters steht der gebürtige Mannheimer Jan-Paul Reinke, der seit 2018 auch die musikalische Leitung des Klangkörpers innehat. rcl

Info: Samstag, 7. März, 20 Uhr, Rosengarten (Karten an der Abendkasse oder per E-Mail unter: info@stamitzorchester-mannheim.de).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020