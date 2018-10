Mit dem Bus auf Tour

Mit einem vielfältigen Programm lockt die Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Mannheim Ost e.V. (ADG) die Besucher in die Läden, Praxen, Ateliers und Musikschulen in der Schwetzingerstadt, in Neuostheim und Neckarstadt-Ost. Eröffnung ist in der Schwetzingerstadt um 18 Uhr an der Friedenskirche (Traitteurstraße 48). Besucher können mit dem ADG-Bus von dort auf Entdeckungstour gehen. An 19 Orten gibt es Musik, Kunst und Genuss. Die Neckarstadt-Ost ist mit 25 Gewerbetreibenden der teilnehmerstärkste Stadtteil in Mannheims Mitte. Um 17 Uhr eröffnet CDU-Stadtrat Thomas Hornung die „Lange Nacht“ im Salon Armin, Lange Rötterstraße 6. In Neuostheim gibt um 17.30 Uhr ML-Stadtrat Christopher Probst in der Filiale der VR Bank Rhein-Neckar in der Dürerstraße den Startschuss. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018