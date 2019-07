Mit dem Gütesiegel von Miles Davis

Edenkoben.Kreativer Jazzrock gibt beim nächsten Konzert des Palatia-Jazz-Festivals am Samstag, 6. Juli, 19.30 Uhr, im Park der Villa Ludwigshöhe in Edenkoben den Ton an. Dafür sorgen das Trio des Tasteninstrumentalisten Jérôme Klein aus Luxemburg und die Band The Spy Killers um den US-Saxofonisten Bill Evans.

Er trägt das Gütesiegel von Miles Davis; denn Bill Evans gehörte – als 22-Jähriger – zu jenem Ensemble, mit dem der Trompeter 1981 ein sensationelles Comeback feierte. Seiher balanciert Evans stets gekonnt auf dem Grat zwischen Jazz, Funk und Rock, mit einer Vorliebe für rasante Linien, schnaubende Tonkaskaden und feurige Überblasklänge.

Bei Palatia Jazz hat er eine fabelhafte Band um sich geschart – allen voran Wolfgang Haffner, der „amerikanischste“ unter Deutschlands Schlagzeugern. Simon Oslender (Hammondorgel) und Gary Grainger (Bass) komplettieren das Quartett, das der guten alten Fusionmusik neue Facetten abgewinnen möchte. Die Spy Killers stellen bei ihrem Konzert ihre neue, erste CD vor.

Das tut auch das Trio Klein. Bandchef Jérôme Klein und seine Kollegen Pol Belardi (Vibraphon) sowie Niels Engels (Schlagzeug). Mit dem Einsatz von Elektronik durchstreifen sie Klangwelten zwischen Düsternis und Ekstase. gespi

