Mit dem Tesla durch die Sonnenstadt Heidelberg

Heidelberg.Zu einer Besichtigung der beiden Wohnprojekte „HageButze“ und „konvisionär“ laden die Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) und die Stadt Heidelberg am kommenden Samstag, 17. November, von 14 bis 16.30 Uhr, in die Rheinstraße 4 (Südstadt) ein.

Das Vorzeigeprojekt versorgt sich komplett mit erneuerbaren Energien vom eigenen Hausdach. Neben den zwei Solaranlagen auf den Dächern der Gebäude gibt es einen Stromspeicher und eine Ladesäule für Elektroautos.

Die Besucher erwarten Vorträge von Umweltbürgermeister Wolfgang Erichson über die Rolle der Solarenergie im städtischen Klimaschutzkonzept sowie von Armany von Oehsen vom BUND über das Potenzial der Sonnenenergie in Heidelberg. Natürlich können sich Interessierte das Konzept vor Ort auch ganz genau anschauen. Geboten werden auch Probefahrten mit Elektromobilen wie dem Tesla Model S.

Die Veranstaltung soll ein Anreiz für die Bürger sein, ihre Energieversorgung selbst in die Hand zu nehmen. Unter dem Motto „Heidelberg wird Sonnenstadt“ können sie als Genossenschaftsmitglieder gemeinsam in Solaranlagen investieren. Die HEG treibt seit 2010 die Energiewende der Stadt voran. to

