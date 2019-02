Mit den Giganten auf Zeitreise

Mannheim.Inzwischen haben fast zehn Millionen Zuschauer das Dinosaurier-Live-Spektakel in mehr als 250 Städten rund um den Globus bestaunt, jetzt kommt die Show „Dinosaurier im Reich der Giganten“ auch nach Mannheim in die SAP Arena. Anschaulich, unterhaltsam und dramatisch wird die Geschichte der Dinosaurier bis zu ihrem Untergang präsentiert.

Monumentale Kulisse

Die 25 Millionen Euro teure Produktion vereint Technologie und modernste Action in einer innovativen, unterhaltsamen und informativen Live-Performance prähistorischer Giganten. Das Publikum begibt sich auf einen Trip in die Vergangenheit der Erde und begegnet den Dinosauriern in ihrer Blütezeit.

In prähistorischen Abenteuern stampfen 18 lebensgroße Dinosaurier, mit bis zu elf Metern Höhe durch eine monumentale Kulisse. Riesige, manchmal beängstigende, zuweilen sanfte Kolosse kämpfen jeden Tag um ihr Überleben. Unbeschreiblich die Faszination, die noch heute von diesen Ur-Tieren ausgeht. Sie wirken noch genauso Ehrfurcht einflößend wie damals, als sie 200 Millionen Jahre lang die Erde beherrschten.

200 Millionen Jahre lang beherrschten die Dinosaurier den Planeten. Die Show zeigt, begleitet von klimatischen und tektonischen Veränderungen, Aufstieg und Fall der Urzeit-Kolosse, deren Größe keine Garantie für ihr Überleben war. Das Publikum erlebt die dramatische Zeitreise in einem Realismus, der zuvor ausschließlich Kino, Fernsehen oder Computer vorbehalten schien.

Die auf der preisgekrönten BBC-Fernsehserie basierende Live-Show garantiert packende Unterhaltung. Kontinente brechen auseinander, Wüsten verwandeln sich in saftige Prärien, Ozeane bilden sich und Vulkane brechen aus – und das alles in kürzester Zeit. red

Info: Die Show kommt am Freitag, 15. Februar, 19 Uhr, Samstag, 16. Februar, 11 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr und Sonntag, 17. Februar, 11 Uhr in die Mannheimer SAP Arena. Karten ab 30 Euro unter Tel. 01806/570000

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.02.2019