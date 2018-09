Mit der Lore unterwegs

Dossenheim.Ein Fahrtag mit der Museums-Feldbahn steht im Steinbruch Dossenheim (Am Neuberg 6) am Sonntag, 23. September, auf dem Programm. Von 11 bis 17 Uhr können die Besucher mit den zu Personenwagen umgebauten Loren der historischen Feldbahn durch den Steinbruch fahren. Außerdem sind fünf Dieselloks und die Akkulok mit verschiedenen Lorenzügen und Förderwagen auf der Strecke unterwegs. Um 13 und 15.30 Uhr gibt es ferner Führungen durch die Feldbahnsammlung im alten Steinbruch mit Erläuterungen zur alten Fördertechnik. Der Eintritt in den Steinbruch ist frei, Fahrten kosten zwei Euro. mav

