Mit „DNA“ enden zehn Jahre Pause

Mannheim.Wie Yvonne Catterfeld bekam auch eine andere Ex-Schauspielerin durch die Sendung „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ den Impuls, ihre einst extrem erfolgreiche Popkarriere wieder zu beleben: So produzierte Jeanette Biedermann („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) nach zehn Jahren Abstinenz das Album „DNA“ und geht jetzt wieder auf Tournee. Die 39-Jährige ist am Montag, 20. Januar, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol zu hören. Karten für 38 oder 41,45 Euro plus Gebühren gibt es unter 0621/33 67 333. jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.01.2020