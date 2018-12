„Mit Donald Trump kam ich gut klar“

Als es Sir Rod Stewart mit anderthalb Stunden Verspätung doch noch in die Suite des Grand Hyatt Hotels in Berlin schafft, hat er seine schöne Modell-Tochter Renee (26) im Schlepptau: „Damit beim Interview alles fair abläuft“, scherzt der 73-jährige Sänger mit der Struwwelfrisur. Zuletzt wurde er bei der Bambi-Verleihung in der Kategorie „Legende“ geehrt. Und das ist der Mann mit der Reibeisenstimme wirklich, der dank rund 150 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikern überhaupt zählt. Am 9. Mai 2019 rockt „Rod The Mod“ die Mannheimer SAP Arena. Im Interview spricht Stewart über seine Kinder, Mode, Einkaufen, seine Beziehung zu Männern und Frauen, Donald Trump und die #MeToo-Bewegung.

Rod Stewart: Sorry, ich wollte heute Morgen mal etwas Zeit mit meiner Tochter verbringen, daher die Verspätung.

Sie waren shoppen!

Stewart: Richtig.

Reagieren die Leute nicht überrascht, wenn Sie plötzlich im Laden stehen?

Stewart: Schon, aber noch bevor sich das legt, bin ich schon wieder raus aus dem Laden. Ich habe den Eindruck, dass sich alle immer über meinen Besuch freuen.

Warum erledigen Sie Ihre Einkäufe nicht online?

Stewart: Ich habe Spaß an dem Erlebnis! Ich liebe den Moment, wenn ich den Laden betrete. Ich besorge mir gerne meine Sachen aus erster Hand. Da bin ich altmodisch.

Haben Sie eine Mode-Regel?

Stewart: Oh ja, die lautet: drei Outfits pro Tag! Mindestens! So war ich schon immer drauf. Kleidung und Mode haben mich stets fasziniert. Ich sehe sie als Erweiterung meiner Persönlichkeit. Es heißt ja: „Moden kommen und gehen. Aber Stil hat man für immer.“

Vermissen Sie Ihre Kinder?

Stewart: Immer! Deshalb habe ich diesmal ja meine Tochter mitgenommen. Ich vermisse auch meine Frau, obwohl ich erst seit gestern von ihr getrennt bin. Ich bin einfach so sehr verliebt. Ich habe mich liebestechnisch nie in einer besseren Position befunden als jetzt. Ich musste erst mal diejenige finden, die ich lieben kann und der ich diese Liebe geben wollte. Das hat lange gedauert.

Auf Ihrer aktuellen Platte „Blood Red Roses“ sind aber auch viele Songs über vergangene Beziehungen.

Stewart: Gar nicht mal so viele. Die Leute denken immer, man muss verliebt sein, um einen Love-Song zu schreiben und entliebt, um einen Herzschmerzsong hinzukriegen. Überhaupt nicht! „You’re In My Heart“ ist ein wundervolles Liebeslied, das ich 1977 schrieb, als ich niemanden an meiner Seite hatte. Es ist also nicht biografisch. Wenn man sich „Cold Old London“ vom neuen Album anhört, ist das kein persönlicher Song über mich, aber er könnte es sein. Denn ich war schon ein Playboy in meiner umtriebigen Zeit. Es ist doch nichts trauriger, als wenn jemand älter wird und nicht die Liebe findet, die er haben sollte. „Rest Of My Life“ ist inhaltlich genau das Gegenteil: Es ist ein Lied über einen Typen, der die Liebe sehr spät in seinem Leben findet.

Gibt es Hits von Ihnen, die Ihnen heute peinlich sind?

Stewart: Nicht wirklich. Aber es gibt Videoclips, bei denen ich mich ducken muss. „Tonight’s The Night“ zum Beispiel. Da trage ich so viel Make-Up. Oder „Da Ya Think I’m Sexy?“.

Es heißt, Sie hätten ein Duett-Album mit der anderen Reibeisenstimme Bonnie Tyler aufgenommen. Stimmt das?

Stewart: Nein, das ist nur ein Gerücht. Wir haben einen einzigen Song zusammen eingesungen, das war alles. Der wird demnächst auf ihrem Album erscheinen. Ich wollte unbedingt mal mit ihr singen, ich habe sie immer bewundert, und ich glaube, sie mich auch. Aber es ist nur ein Song. Also lassen Sie uns diesen Mythos schnell beerdigen.

Mit „Farewell“ haben Sie einen Beerdigungssong geschrieben.

Stewart: Es ist mein erster Song, der wohl auf Beerdigungen gespielt werden dürfte. Es fühlt sich gut an, Menschen so die letzte Ehre zu erweisen. Ich habe das Lied für einen sehr guten Freund von mir geschrieben, der vor vier Jahren verstorben ist. Er kannte mich schon in den Sechzigen, bevor ich berühmt war. Wir sind zusammen aufgewachsen. Er war immer ein Held für mich.

Früher waren Sie für die Öffentlichkeit der Weiberheld schlechthin. Aber irgendwie erinnern Sie an einen schwulen Mann in einem heterosexuellen Körper.

Stewart: Da haben Sie absolut recht. Ich liebe die Welt der Schwulen. Ich mag das Theater daran, das Drama, die Charaktere. Es ist wundervoll. Ich habe einen schwulen Manager. Ich bin mein ganzes Leben lang von schwulen Männern umgeben gewesen. Vielleicht hat das abgefärbt.

Inwiefern?

Stewart: Ich mag Mode, ich habe keine Scheu, mit schönen Servietten am Tisch zu sitzen. Und ich liebe es, shoppen zu gehen mit meiner Frau. Ich bin stolz auf meine feminine Seite. Aber genauso stolz bin ich, wenn ich auf dem Bolzplatz kicke und danach mit meinen Kumpels einen trinken gehen kann. Ich stehe auf beide Enden der Skala und genieße das Beste der zwei Welten. Und die Schwulen lieben mich!

Wie erklären Sie sich das Phänomen?

Stewart: Ich habe 1976 das Lied „The Killing Of Georgie“ geschrieben, in dem es um die wahre Geschichte eines Homosexuellen geht, der in New York umgebracht wurde und der ein Freund meiner früheren Band Faces war. Für die damalige Zeit war das Lied gewagt. Die BBC verbannte es aus ihrem Programm. Aber es ist mir jetzt schon oft passiert und gibt mir jedes Mal einen großen Kick, wenn Schwule zu mir kommen und sich für den Song bei mir bedanken. „Ich habe es so sehr gebraucht, glauben zu können, dass jemand auf meiner Seite ist“, sagte neulich einer. Jemandem damit geholfen zu haben, bedeutet mehr für mich als alles andere.

Haben Sie sich jemals mit einem Mann ausprobiert?

Stewart: Denken Sie, wenn ich es ausprobiert hätte, würde ich es Ihnen sagen? (lacht)

Aber Berührungsängste mit Männern haben Sie auch nicht, oder?

Stewart: Überhaupt nicht. Ronnie Wood (von den Rolling Stones, Anm. d. Red.) ist einer meiner besten Kumpels. Wenn wir uns sehen, gibt es immer Küsse und innige Umarmungen. Ich liebe ihn zutiefst.

Ist der Macho Rod Stewart also eine Fehlinterpretation der Öffentlichkeit?

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018