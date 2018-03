Mit freiem und politischem Willen

Anzeige

Mannheim.Es knistert an allen Ecken. Man merkt dem Festival auch in seiner zwölften Auflage den ehrgeizigen Willen für die wichtigen Themen sowie einen befreienden Impetus an. Das Literaturfestival Lesen.Hören wird von 23. Februar bis 11. März auch für brisante Töne sorgen. Dabei ist es schon bald zwei Jahre her, als die Nachricht vom Tod Roger Willemsens, Initiator und Schirmherr des Mannheimer Literaturfestivals Lesen.Hören, die Welt erschüttert hat. Trotzdem – oder gerade deshalb – bleibt der Geist des deutschen Publizisten und Fernsehmoderators im Programm und in den Köpfen der heutigen Macher erhalten.

Dokumente aus der Haft

Die Übersicht Das Literaturfestival Lesen.Hören geht in diesem Jahr zum zwölften Mal über die Bühne. Gegründet wurde es 2007 anlässlich des 400. Jubiläums der Stadt Mannheim. Vom 23. Februar bis 11. März finden 14 Veranstaltungen für Erwachsene sowie 19 für Kinder und Jugendliche statt. Fr 23.2., 20 Uhr: Eröffnung und Hommage an Silvia Bovenschen. Sa 24.2., 20 Uhr: Außer uns. Carte blanche für Sasha Marianna Salzmann und Necati Öziri. So 25.2., 18 Uhr: Das Fötzchen und die Freiheit. Angela Steidele und Bettina Böttinger. Mo 26.2., 20 Uhr: Festung Europa? Philipp Ther und Ilija Trojanow. Mi 28.2., 20 Uhr (ausverkauft): Der Figuren-Flüsterer. Hanns-Josef Ortheil. Do 1.3., 20 Uhr: Eins rechts, zwei links und drei zurück. Maximilian Steinbeis und Simon Strauß. Fr 2.3., 20 Uhr: Nineteen Ninty Nine. Thorsten Nagelschmidt und Manuel Möglich. Sa 3.3., 20 Uhr: Der schöne Ort, das wüste Land. Elisabeth Trissenaar und Heikko Deutschmann über Tankred Dorst. Di 6.3., 20 Uhr: Die Lücke in der Mauer. Mannheimer Solidaritäts-Abend für politisch Verfolgte mit Dogan Akhanli. Mi 7.3., 20 Uhr: Ein Okapi beim Optiker. Mariana Leky. Fr 9.3., 20 Uhr: Liebesleid und Leidenslust. Tristan Marquardt und Jan Wagner. Sa 10.3., 15 Uhr: Hoppe – Der Film. Sa 10.3., 20 Uhr: Im Westen was Neues. Felicitas Hoppe und Denis Scheck. So 11.3., 11 Uhr: Roger Willemsens „Karneval der Tiere“. Katja Riemann, Franziska Hölscher, Marianna Shirinyan. Karten: 0621/293 92 81

Schon der Mannheimer Solidaritäts-Abend für politisch Verfolgte stimmt nachdenklich. Gerade wurde erst der Journalist Deniz Yücel freigelassen, und noch immer verharren viele Intellektuelle und Journalisten in den türkischen Gefängnissen. Auch der deutsch-türkischen Schriftsteller Dogan Akhanli, der selbst mehrfach in der Türkei einsaß, weiß von diesen Machtspielen zu berichten und wird als Gast über seine Erfahrungen und literarischen Beweggründe sprechen. Der Abend ist darum auch den politisch Verfolgten in aller Welt gewidmet, die keine Öffentlichkeit haben und keine Unterstützung erfahren.

Aktuelle Bücher im Fokus

Wie ein Gleichklang schließt sich ein weiteres Megathema unseres Jahrhunderts an: Migration und ihre Folgen. In der Diskussion mit dem Historiker Philipp Ther und dem Schriftsteller Ilija Trojanow fließen ganz unterschiedliche Perspektiven und persönliche Erfahrungen zusammen. Man will ein Panorama für den weiteren Umgang mit einer schon 500 Jahre dauernden europäischen Flüchtlingsgeschichte eröffnen.