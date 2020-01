Mit Hits eine kreative Nische gefunden

Was ist die Schnittmenge aus den Hollies, Sweet und 10 cc? Die Frontm3n!. Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln standen bei jeweils einer der drei besagten Bands jahrelang am Gesangsmikrofon. Vor gut drei Jahren gründeten sie die Frontm3n. Der Erfolg gab ihnen Recht. Rasch wurde das Trio gerade in Deutschland sehr populär. Kein Wunder. Schließlich haben die drei jede Menge Hits und Ohrwürmer im Gepäck. Dass sie die im Unplugged-Sound ohne große Verstärkung darbieten, erhöht den Reiz dieser Band. Am Donnerstag, 30. Januar, um 20 Uhr steht das Trio im Mannheimer Capitol auf der Bühne. Karten für 43 und 37,50 Euro (plus Gebühren) sind im Vorverkauf erhältlich unter www.capitol-mannheim.de und unter Tel.: 0621/3 36 73 33. gespi