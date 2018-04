Mit Hüftschwung in den Mai

Anzeige

Im Freien tanzen

Im Baton Rouge in Mannheim gibt es unter dem Motto „Heaven XXL“ auf zwei Tanzflächen Pop, Charts, R&B, Dance und 80er und 90er Musik, aufgelegt von DJ CK und Deejay Bakerman. Ab 23 Uhr können dort die bösen Geister vertrieben werden.

Im Schloss Mannheim gibt es die Möglichkeit, sogar im Freien in den Mai tanzen. Wer lieber drinnen bleiben möchte, kann in den Katakomben feiern. Außerdem gibt es einen Grillstand, Crêpes oder man nutzt die Loungemöbel und Liegestühle, um zwischen durch zu verschnaufen. Während in den Katakomben DJ PD M@X Hits verschiedene Musikrichtungen spielt, gibt es auf der Open Air Tanzfläche ausschließlich elektronische Rhythmen: DJ Jelly Jam und DJ Adam Stacks legen Tech House und Deep House auf. Von 22 bis 3 Uhr wird direkt am Mannheimer Barockschloss gefeiert.

Im Koi legt DJ Don Cherry gemischte Musik auf, während die Gäste, passend zum Sommer, hausgemachte Limos mit Schuss trinken können. Ein „Rave into May“ gibt es in der Disco Zwei. Dort legen Diego Krause aus Berlin, Fernando Constantini aus Brüssel und andere DJs ab 23 Uhr auf. Im Soho hingegen startet der Mai mit Rock. Auf dem Plattenteller von DJ Kai Rockt landen Linkin Park, die Foo Fighters, Limp Bizkit Nirvana und viele mehr. Gerockt werden kann für 6 Euro ab 23 Uhr.

Partys in der Umgebung

Auch in den Städten rund um Mannheim wird in den Mai getanzt. Es ist nicht nur Walpurgisnacht, sondern auch internationaler Jazz Tag. Diese Gelegenheit lässt sich das Cool Cats Orchestra nicht entgehen und „swingt“ im Lutherhaus in Schwetzingen in den Mai. Eine Mischung aus tanzbarer Musik, wie Fox, Walzer, Rumba oder Tango sowie Swing der 30er und 40er und etwas Pop, Soul und Latin wird gespielt. Los geht’s auf den kleinen Planken um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es für 20 Euro unter Telefon 06202/127 65 56 oder für 23 Euro an der Abendkasse.

Es gibt auch Live Musik

In Schwetzingen können die Gäste bei der RPR 1 Party mit DJ Johannes Dicke im historischen Museum in den Mai tanzen. Die Party startet um 21 Uhr. Tickets gibt es unter www.musem-speyer.de für 13 Euro oder an der Museumskasse. In Heidelberg spielen im Marstallhof am Montag gleich drei Live-Bands: Ab 19 Uhr können die Besucher zu den Latin-Sounds der Band Buena Onda tanzen. Darauf folgt die fünfköpfige Band Peppermint Soul mit selbst geschriebenen Liedern aus Pop, Soul, Funk und Rock. Anschließen spielt die Kult-Band Los Electrodoméstikos.

Im Musikpark in Ludwigshafen kann von 22 Uhr bis 6 Uhr in den Mai gefeiert werden. Für alle, die eine Blume mitbringen, gibt es einen 15 Euro Gutschein. Rap und andere Live Musik, DJs und Burger gibt es für zehn Euro ab 21 Uhr in der Suite in Neustadt. ham

