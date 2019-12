Mit Hymnen zurück auf Tour

Christopher Seiler (links) und Bernhard Speer. © Frey/dpa

Heidelberg.Seiler und Speer sind zurück mit neuem Album „Für immer“ – und großen Hymnen, die sie auf ihrer Tour unters Volk bringen wollen. Die Österreicher sind quer durch die Republik unterwegs, und viele Auftritte sind bereits ausverkauft. Für das Konzert am Donnerstag, 5. Dezember, 20 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg indes gibt es noch Karten. 2017 war die Location beim Auftritt des Austro-Pop-Rock-Duos restlos gefüllt. Tickets sollte man sich entsprechend rasch sichern, wenn man Christopher Seiler und Bernhard Speer live sehen möchte. Eröffnet wird der Abend von Kaizaa. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.12.2019