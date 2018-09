Mit Kostüm und Comedy

Mannheim.Zurück in die Glanzzeiten des Mannheimer Schlosses geht es bei einer Kostümführung für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. „Sie heißt „Das Leben bei Hofe“ und beginnt am Samstag, 29. September, um 14.30 Uhr. Ein Mitglied des Hofes im historischen Kostüm begleitet die Besucher in die wieder eingerichteten Prunkräume – mitten hinein in die Geschichte. Erwachsene zahlen 12, Ermäßigte 6 Euro. Anmeldung erforderlich: unter Telefon 06221/65 88 80.

Am Sonntag, 30. September, 14.30 Uhr, kommen Mundartfans bei der Comedyführung „Die und d’Frau Schäufle“ auf ihre Kosten. Eigentlich sollten die beiden Putzfrauen durch das Schloss fegen, aber der Gelegenheit zu einem Schwätzchen können sie nicht widerstehen. . . Der Preis für Erwachsene beträgt 14, für Ermäßigte 7 Euro. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich: Telefon 06221/ 65 88 80. stp

