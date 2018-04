Mit Milonga in den Mai

Anzeige

Ludwigshafen.Der Tango ist ein gerngesehener Gast im Cinema Paradiso & Arte in Ludwigshafen (Hemshofstraße 56). Mit ihm in Form von Livemusik sowie Milongas geht es am Montag, 30. April, 20 Uhr, in den Mai: Es haben sich auch Instrumentalisten aus Argentinien angekündigt. Unter der künstlerischen Leitung von Alejandro De Nardi (Bass) spielen Diego Longo (Perkussion, Schlagzeug), Daniel Adoue (Klavier), César Villafane (Querflöte), Timo Nieto (Gitarre), Karin Eckstein und Facunda Barreyra (beide Bandoneón) sowie Angela Rutigliano (Piano) auf. sdo

Info: Montag, 30. April, 20 Uhr, Cinema Paradiso & Arte, Ludwigshafen; Karten zu 15 Euro unter Telefon 0621/5 88 95 42