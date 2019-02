Mit Mogli ins Abenteuer

Ludwigshafen.In eine farbenfrohe Dschungelwelt verwandelt sich der Ludwigshafener Pfalzbau, wenn das Theater Liberi dort am Samstag, 2. März, um 15 Uhr das „Dschungelbuch“ nach Rudyard Kiplings Buchklassiker inszeniert. Mit unterhaltsamen Eigenkompositionen und temporeichen Choreografien verspricht die Produktion ein Live-Erlebnis für die ganze Familie. In dem Stück geht das Findelkind Mogli auf Identitätssuche. Dabei lehrt ihn die Gemeinschaft im Dschungel, was Zugehörigkeit und Geborgenheit bedeuten. Das Musical ist für Zuschauer ab vier Jahren geeignet. Tickets kosten im Vorverkauf je nach Kategorie zwischen 13 und 25 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung von zwei Euro. An der Tageskasse kosten die Karten je zwei Euro mehr. Erhältlich sind sie unterTel.: 0180/ 5 60 03 11, im Internet unter theater-liberi.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. mav

