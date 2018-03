Mit Musik durch die Straßen

Anzeige

Ludwigshafen/Neckargemünd.Zu einem Jubiläums-Sommertagsumszug lädt der Heimatkundliche Arbeitskreis die Kinder des Stadtteils Ludwigshafen-Oggersheim am Sonntag, 11. März, ein. Der Zug setzt sich an der Christ-König-Kirche in Bewegung und endet mit der Winterverbrennung im Schulhof der Schillerschule. Für Musik sorgen die Gruppe Pfalzklang und die Kolpingskapelle. Kindergartenkinder führen Tänze zu den verschiedenen Jahreszeiten auf.

Auch aus Neckargemünd muss der Winter am 11. März weichen. Die Aufstellung des Sommertagszug erfolgt dort auf dem Parkplatz „Unter der Friedensbrücke“. Start ist um 14 Uhr, Ziel und Abschluss sind im Menzerparkt. mav