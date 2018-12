Mit neuem Album im Gepäck

Mannheim.Das neue Album von Mono & Nikitaman ist da, und wer die beiden bei ihren Live-Auftritten, die die Zuschauer regelmäßig begeistern, noch nicht gesehen hat, hat am Freitag, 28. Dezember, in der Alten Feuerwache in Mannheim Gelegenheit dazu.

Auf ihrer „Guten Morgen es brennt“-Tour 2018 singen sie über die Notwendigkeit von Auszeiten und das Bedürfnis, hin und wieder das eigene System zu rebooten.

Viele Songs sind selbst produziert, andere in Zusammenarbeit mit Jugglerz (Bausa), Syrix (Raf & Bonez), Pollensi (Gentleman) entstanden. mics

