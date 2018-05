Mit neuer Truppe wider das Vergessen

Anzeige

Mannheim.Auf ihrer „Oblivion Over Germany Tour“ machen Crematory am Freitag, 25. Mai, 20 Uhr, im MS Connexion in Mannheim Station. Dabei war es zunächst nicht klar, ob Crematory ihre Tour spielen können; die Vorverkaufszahlen hielten sich zum Leidwesen der Fans in Grenzen.

Inzwischen haben die Verkäufe laut Facebook-Seite der Band angezogen, und die Termine stehen – und damit auch die Vorstellung des neuen Albums „Oblivion“. Mit ihm kommen die Gothic-Metaller ins MS Connexion: Gerhard „Felix“ Stass (Gesang), Markus (Schlagzeug) und Katrin Jüllich (Keyboard) sowie die drei seit 2016 neuen Mitglieder Tosse Basler (Gitarre, Gesang), Jason Mathias (Bass) und Rolf Munkes (Gitarre) wollen so ganz und gar nicht in „Vergessenheit“ (Oblivion) geraten. Auf der gleichnamigen Scheibe sind die neuen Einflüsse hörbar und sorgen für mehr Vielfalt. Dabei werden live aber mit Sicherheit auch die alten Nummern der Band zu hören sein.

An glorreiche Metal-Zeiten erinnert am Samstag, 26. Mai, die „Climax und Backstage Revival Party“ im 7er Club. Hier legt Crematory-Sänger „Felix“ Stass wie einst im Backstage-Club als DJ auf, DJ Gerda erinnert an den Climax-Club. sdo