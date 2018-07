Mit Sonnenblumen und Schlager-Stimmung

Anzeige

Dackenheim.Liebevoll mit Sonnenblumen dekoriert präsentiert sich der Dackenheimer Dorfplatz, wenn dort von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Juli, unter Federführung des örtlichen Kulturvereins das 34. Liebesbrunnenfest gefeiert wird. Mehr als 100 Helfer aus dem kleinen pfälzischen Dorf mit seinen rund 450 Einwohnern sind an diesem Wochenende im Einsatz.

Los geht es am Freitagabend um 19 Uhr mit einem gemütlichen Einstieg, bei dem die Liebesbrunnen-Prinzessinnen Julia I., Laura I. und Louisa I. das Weinfest eröffnen. Die Dorfjugend backt Waffeln, und auf die Kinder wartet ein Wettbewerb im Luftballon-Weitfliegen, bei dem es auch etwas zu gewinnen gibt.

Samstags sorgen Rokko Rubin & die Schlagerjuwelen mit Liedern aus den 60er und 70er Jahren für Stimmung. Am Weinfestsonntag laden die Dackenheimer zunächst um 9.30 Uhr zum Gottesdienst im Festzelt am Liebesbrunnen ein, anschließend gibt es Mittagessen. Für Live-Musik in Pfälzer Mundart sorgt dabei die Band Die Buwe. Um 14 Uhr wird am Sonntagnachmittag das große Torten- und Kuchenbuffet eröffnet, danach musiziert das Trio The Cat Pac zum Ausklang des diesjährigen Liebesbrunnenfestes. mav