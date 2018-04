Mit Soul in der Stimme bis nach London

Anzeige

Ludwigshafen.Die Castingshow „The Voice of Germany“ brachte ihm den musikalischen Durchbruch, die Aufnahmen zu seinem dritten Album „Rise And Shine“ führten ihn bis nach London: Im Rahmen der BASF-Konzertreihe Querbe@t ist Mic Donet am Freitag, 27. April, 20 Uhr, im Ludwigshafener Kulturzentrum das Haus zu Gast.

Mic Donet fühlt sich wohl in seiner Wahlheimat Berlin. Von dort aus hat es den Exil-Bayern mit der Gänsehaut-Soulstimme schon auf viele Bühnen verschlagen, seit er 2012 unter den Fittichen von Xavier Naidoo bei „The Voice of Germany“ ins Halbfinale segelte und mit seinen eigenen Songs direkt den Einstieg in die deutschen Charts schaffte – und das seitdem immer wieder.

Bekannte und neue Lieder

Für sein neues Album „Rise And Shine“ hat sich der 39-Jährige bis nach London aufgemacht, wo das renommierte Produzentenpaar Tommy und Rosie Danvers, das regelmäßig mit Größen wie Adele oder Coldplay zusammenarbeitet, seinen Nummern den letzten Schliff verpasste. Bei seinem Konzert im Haus in Ludwigshafen sollen entsprechend nicht nur Hits wie „Jemand da“ und „Losing You“ zu hören sein, sondern auch brandneues Material, das der Mann am Klavier für seine Fans zusammengetragen hat. Einlass ist ab 19 Uhr. sdo