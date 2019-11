Mit viel Groove klingt das Jahr aus

Mitreißende Grooves, Akrobatik, kreative Showeinlagen und lustige Szenen: Stomp sind seit Anfang der 1990er Jahre ein Erfolgsgarant und begeistern weltweit ihr Publikum. Die Percussion-Band gastiert vom 28. bis 31. Dezember mit ihrer Show im Mannheimer Rosengarten und sorgt für Schwung nach den besinnlichen Feiertagen.

Mannheim.Ob mit Besen, Streichholzpackungen oder Mülltonnendeckeln: Die Stomp-Crew lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen, um für den richtigen Groove zu sorgen. In ausgefeilten Gruppen-Choreographien oder mit den individuellen Stärken der einzelnen Musiker und Tänzer, die Auftritte sind immer wieder überraschend und sorgen in Kombination mit einer ausgefeilten Licht-Show für staunende Augen und klingelnde Ohren.

In Mannheim sind Stomp gleich viermal zu sehen: Am 28. Dezember um 20 Uhr, am 29. Dezember um 15 Uhr, am 30. Dezember um 20 Uhr sowie am Silvestertag um 19 Uhr. Tickets ab 39,90 Euro (plus Gebühren) gibt es unter rosengarten-mannheim.de.

Dreimal zwei Karten für den Stomp-Auftritt am Samstag, 28. Dezember, 20 Uhr, verlost das „Morgen Magazin“ in dieser Ausgabe unter seinen Leserinnen und Lesern.

Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, rufen Sie bis Montag, 18. November, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz), nennen Sie das Stichwort „Stomp“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer. sdo