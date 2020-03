Mit viel Stil

Mannheim.Er ist ein Inbegriff von Stilbewusstsein und Coolness der britischen Popmusik: Ex-Squeeze-Keyboarder Jools Holland. In seiner wieder aufgenommenen BBC-Show „Later... with Jools Holland“ präsentiert er mit demselben lässigen Gleichmut Weltstars wie David Bowie, The Who, Sting, U2, Lou Reed, Jack White, Jay-Z oder ZZ Top und hippe Newcomer von Ben l’Oncle Soul bis Stormzy.

Dass der 62-Jährige an den Tasten und als Bandleader immer noch eine Bank ist, demonstriert er in unterschiedlichsten Formationen mit namhaften Gastsängern von Marc Almond bis Herbert Grönemeyer oder Roger Cicero seit Jahren auch auf deutschen Club-Bühnen. Ins Mannheimer Capitol kehrt er am Donnerstag, 5. März, zurück und bringt die hoch gehandelte schottische Indie-Folk-Songwriterin KT Tunstall mit, die ihren Durchbruch 2004 Hollands Show zu verdanken hat. Man darf gespannt sein, wie ihr feinfühliger Ansatz mit seinen soul-starken Stammkräften Louise Marshall und Ruby Turner harmoniert. jpk

Info: Donnerstag, 5. März, 20 Uhr, Capitol Mannheim. Abendkasse: 33,90 bis 38,30 Euro

