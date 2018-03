Mit voller Körperkraft

Anzeige

Mannheim.„Knietief im Paradies“ heißt das aktuelle Programm von Nessi Tausendschön – zu erleben am Samstag, 24. Februar, 20 Uhr, in der Klapsmühl’ am Rathaus. Wieder einmal vereint die Allrounderin Kabarett, Musik, Politik, Zeitgeist, Tanz und Theater. Routiniert und spitzzüngig stellt Nessi Tausendschön Schein und Sein gegenüber, blickt hinter Kulissen und Klischees. Begleitet wird sie dabei von William Mackenie an der Gitarre. Info: Samstag, 24. Februar, 20 Uhr, Klapsmühl’, Mannheim. Karten zu 22 Euro plus Gebühren unter Tel.: 0621/2 24 88. sdo