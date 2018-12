Mit Wort, Wein und Wiener Schmäh

Rhein-Neckar.Ob Schauspiel, Oper, Tanz oder theatrale Adventsüberraschung, ob besinnlich oder sinnesfroh – auf den Bühnen der Region wird auch über Weihnachten und den Jahreswechsel eine reiche Programmfülle geboten. So herrscht etwa am Mannheimer Nationaltheater (NTM) weiterhin Hochbetrieb – allein am Donnerstag, 20. Dezember, werden am Jungen NTM die Stücke „Freche Fläche“ und „Die Regeln des Sommers“, im Tanzhaus „Die vier Jahreszeiten/Empty House“, im Opernhaus Calixto Bieitos szenische Inszenierung von Claudio Monteverdis „Marienvesper“ und im Schauspielhaus „Istanbul – Ein Liederabend mit Songs von Sezen Aksu“ aufgeführt. Lediglich an Heiligabend und am 2. Januar gibt es keine Vorstellungen. Außerdem steht am 31. Dezember eine Silvesterfeier im Stil der Pariser Zeit um 1900 auf dem Programm, die nach Puccinis Oper „La bohème“ im Opernhaus und „Findet uns das Glück?“ im Schauspielhaus beginnt.

Und am 1. Januar gibt es das Neujahrskonzert mit „Wiener Schmäh von Strauß bis Strauss“ im Opernhaus (mehr im Bericht über Neujahrskonzerte).

Auch die freien Mannheimer Bühnen halten ihre Programm-Pforten zum Jahresende geöffnet: So wird im Theater Felina Areal am 20. Dezember „Das singende klingende Bäumchen“ nach dem Märchen der Gebrüder Grimm gezeigt; die Premiere des Schauspiels „Wilhelm Reichs Rede an den kleinen Mann“ steht am 30. Dezember auf dem Spielplan. Im Theaterhaus G7 öffnen sich noch bis Heiligabend (fast) täglich „Adventskalender“-Türchen mit Programm-Überraschungen, und am 26., 29. und 30. Dezember spielt Maren Kaun das Figurentheater „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“. Im Theater Oliv heißt es am 28. Dezember bei einer Weinverkostung mit Weinsatire „Ich schmecke was, was du nicht schmeckst“, und am 31. Dezember werden zwei Specials des Weinprobierspiels „Ein bisschen Jekyll, ein bisschen Hyde“ angeboten.

Am Oststadttheater werden die Stücke „Im Himmel ist kein Zimmer frei“ (21. Dezember), „Doppelt lieben …“ (22., 28. und 31. Dezember) sowie der Klassiker „Tratsch im Treppenhaus“ (29. Dezember) und „Der Vogel lässt das Singen nicht“ (30. Dezember) gespielt.

Am Theater und Orchester Heidelberg zeigt das Junge Theater am 20. Dezember „Ronja Räubertochter“, „Das kalte Herz“ und eine „Adventskalender“-Überraschung; das Schauspiel präsentiert Dürrenmatts „Die Physiker“ im Marguerre-Saal. Auch hier herrscht es hiernach täglich, außer am 24. Dezember, Spielbetrieb. Dabei wird unter anderem am 21. und 22. Dezember das „Winter in Schwetzingen“-Weihnachtskonzert im Schwetzinger Rokokotheater aufgeführt, am 26. Dezember erklingt es im Marguerre-Saal. Am 31. Dezember wird das Silvesterkonzert „Südlich der Alpen – Eine italienische Reise“ des Philharmonischen Orchesters in der Stadthalle präsentiert, am 1. Januar findet das Neujahrskonzert unter selbem Titel im Marguerre-Saal statt. Von 2. bis einschließlich 11. Januar gibt es keine Vorstellungen.

Das Heidelberger Taeter Theater präsentiert am 22. Dezember „Rockin‘ Around the Christmas Tree“ und feiert am 28. Dezember mit der Komödie „Heute weder Hamlet“ Premiere (weitere Aufführungen: am 29. und 31. Dezember).

Im Ludwigshafener Pfalzbau ist das Pfalztheater Kaiserslautern am 20. Dezember mit „Eine Weihnachtsgeschichte“ zu Gast. Am 21. Dezember gibt es ein Weihnachts-Spezial in der „Wort & Wein“-Reihe im Gläsernen Foyer. Am 22. Dezember führt das Badische Staatstheater Karlsruhe im Pfalzbau das Tanzstück „Carmina Burana“ auf, und am 28. sowie 29. Dezember zeigt der Junge Pfalzbau die Musical-Comedy „Honk!“. Und die Ludwigshafener KiTZ Theaterkumpanei bringt am 20. Dezember noch einmal in diesem Jahr seine neue Produktion „Der kleine Prinz“ auf die Bühne.

