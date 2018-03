Mittagspause an der prächtigen Silbertafel

Anzeige

Mannheim.Das große badische Hofsilberservice steht beim dritten Termin der neuen Sonderführungsreihe „Lieblingsstücke“ im Mittelpunkt. Dazu gehen die Besucher am Mittwoch, 28. März um 12.30 Uhr – zur Mittagspause – zu einem halbstündigen Kurzvortrag in die Beletage des Schlosses. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung unter Telefon 062 21/65 888-0 beim Servicecenter ist erforderlich.

In der neuen Führungsreihe „Lieblingsstücke“ steht immer am letzten Mittwoch des Monats ein anderes Kunstwerk im Fokus. Diesmal werden die Besucher eingeladen, das beeindruckende großherzogliche Hofservice zu bestaunen, das im früheren Ersten Vorzimmer, später Speisesaal, der Beletage des Barockschlosses präsentiert wird. Das prachtvolle badische Service wurde 1823 im Auftrag Großherzog Ludwigs von Baden von dem bekannten Silberschmied Jean-Baptiste-Claude Odiot in Paris hergestellt. Später ergänzt, zählt es insgesamt 130 Teile, jedes geschmückt mit dem badischen Staatswappen mit Krone. Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts wurden alle Gerichte nach einem festgelegten Muster „à la française“ zugleich auf der Tafel platziert.

Für Großherzogin Stéphanie, die ab 1806 im Schloss lebte, servierte man jedoch nach der neuen Mode „à la russe“. Dabei boten die Diener die Platten an und man durfte sich selbst schöpfen. So entstand auf der Tafel Platz für große Tafelaufsätze, die während des ganzen Essens stehenblieben.