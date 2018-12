Mix aus Hard Rock und Punk

Mannheim.Auch zu Weihnachten finden sich im Genesis in Mannheim die Menschen zusammen, denen das Unterbewusstsein sagt, dass Musik nur gut ist, wenn sie verzerrte Gitarren, ein taktsicheres Schlagzeug, einen flinken Bass, eine unverkennbare Stimme und aussagekräftige Lyrics beinhaltet. Genau das verspricht der Club am ersten Weihnachtsfeiertag mit dem „Get Fighted Special“. Die Veranstaltung startet um 22.30 Uhr in H 7. Bei „Get Fighted“ fügt sich zusammen, was zusammen gehört: DJ Phil bereitet einen frischen Mix aus Hard-, Metal-, Emo- und Trancecore. Trotzdem kommen weder Rock’n’Roll noch Punk oder die guten Alternative-Klassiker zu kurz.

Diese Mischung der Musik macht die Party zu etwas ganz Besonderem, das im Delta selten geworden ist und auch ansonsten nur noch selten zu finden ist. Eines ist sicher: Obwohl es vielleicht nicht ganz in die besinnliche Weihnachtszeit passt, wird im Genesis wieder Vollgas gegeben. mics

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018