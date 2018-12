Mix aus Pop und Klassik

Die Silke-Hauck-Nacht geht in ihre 94. Runde. © Ruffler

Mannheim.Sie ist nicht zu stoppen: Die Silke-Hauck-Nacht im Mannheimer Schatzkistl geht am Samstag, 15. Dezember, 20 Uhr, in ihre sagenhafte 94. Runde. Die Gastgeberin hat sich diesmal Unterstützung von The Twiolins, Molim el Barch, Sydney Youngblood und Claude Schmidt gesichert.

Das Geschwisterduo The Twiolins ist Vorreiter in Sachen Progressive Classical Music und sorgt immer wieder für Begeisterung in Konzertsälen. Molim el Barch, Magier und Gedankenleser, tritt auf der Bühne den Beweis an, dass Magie in jedem Moment unseres Lebens steckt. Sydney Youngblood vorzustellen ist nach zehn Millionen verkauften Tonträgern eher unnötig, und auch Pianist Claude Schmidt ist kein Unbekannter in der hiesigen Musikszene. sdo

