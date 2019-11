Mix aus Show und Wettbewerb

Mannheim.„Sport im Quadrat“ ist aus dem Mannheimer Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. 2014 wurde die Benefiz-Veranstaltung der TG Mannheim erstmals durchgeführt, am 24. November hat sie zum zweiten Mal nicht nur Show- sondern auch Wettbewerbs-Charakter. Ziel war es von Beginn an, Vereinen aus der Metropolregion, die oft am Rande der breiten Öffentlichkeit stehen, eine Plattform zu geben. Sie sollten zeigen, dass ihre Sportart mehr sein kann als nur Wettkampf, mehr als eine Vorführung für clubinterne Feste, sondern auch geeignet für die große Show.

Mit Preisgeld dotiert

Seit 2018 ist „Sport im Quadrat“ über ein buntes Spektakel hinaus auch ein mit Preisgeld dotierter Show-Wettbewerb. Aus zahlreichen Video-Bewerbungen wählte eine fachkundig besetzte Jury zehn Beiträge für ein öffentliches Online-Voting aus. Die sechs Besten werden im Finale in der GBG-Halle um insgesamt 2500 Euro kämpfen (1000, 500, 400, dreimal 200 Euro) Über die Platzierungen entscheiden die Besucher vor Ort.

Qualifiziert haben sich aus Mannheim die Cloud Bandits von Gios Dancestudio, eine Juniorenformation, die sich auf Videoclip-Dancing und Hip-Hop spezialisiert hat. Hip-Hop-Showdance präsentieren die Danceformer der Tanz- und Sportbühne Ludwigshafen, eine Mischung aus Turnen, Tanzen und Akrobatik zeigt der TV Edigheim in „Rhythm of Samba“.

Mit einer Symbiose aus Kraft, Eleganz und Beweglichkeit will die Showturngruppe Exotica von der SpVgg Neckarelz punkten, den Umgang mit Ball, Band, Reifen, Keule und Seil beherrschen die jungen Rhythmischen Sportgymnastinnen des TBG Neulußheim. Von einem Baugerüst in der Halle und dem Schild „Klettern verboten“ ließ sich das weibliche Quartett Just 4 vom VT Böhl inspirieren.

Im zweiten Teil von „Sport im Quadrat“ werden alle Gruppen des Mannheimer Turn-Leistungszentrums von den Purzeln bis zu den Erstligistinnen sowie Tänzerinnen der TSG Seckenheim bei einer Zeitreise in die letzten vier Jahrzehnte ihr Können zeigen. Die Geräte sind traditionell, der Umgang mit ihnen kreativ. Für einen besonderen Moment sorgt Muriel Klumpp, die zum Live-Gesang von Marie Bellmann auftritt. Im Vorfeld der Fitnesspark Pfitzenmeier ein vielfältiges Mitmachprogramm im Foyer an. sd

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019