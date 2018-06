Modellbau am Wochenende

Anzeige

Mannheim.Boote, Flugzeuge und Tiere in Miniatur-Maßstab – bei den 10. Kurpfälzer Modellbautagen werden am Wochenende Plastikmodelle und Dioramen aller Sparten, Hersteller und Maßstäbe gezeigt. 40 Aussteller aus Deutschland, Belgien, Frankreich und der Schweiz werden ihr Material bei der Jahresausstellung des Plastik-Modellbau-Club Kurpfalz präsentieren. Für Neulinge gibt es ein kostenloses Schnupperbasteln. Am Samstag verkaufen drei Händler ihre Produkte. An beiden Tagen können Modellbau-Liebhaber bei einem Flohmarkt gebrauchte Ware erstehen oder an einer Tombola ihr Glück versuchen.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 9. Juni, von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag, 10. Juni, von 10 bis 17 Uhr im Nachbarschaftshaus Rheinau am Rheinauer Ring 101 statt. Erwachsene zahlen zwei Euro Eintritt, Jugendliche einen Euro, Kinder sind frei. ham