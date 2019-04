Modernes Mittelalter

Heidelberg.„Brot und Spiele“ bringen Saltatio Mortis am Donnerstag, 4. April, 20 Uhr, mit in die Halle 02 nach Heidelberg. So heißt nicht nur das neue Album der Karlsruher. Zu einem solchen sprichwörtlichen Ereignis haben sich auch die Konzerte der letzten – bislang erfolgreichsten – Tour entwickelt. Goldstatus hat das vorige Album „Zirkus Zeitgeist“ abgeräumt, und auch mit dem neuen Longplayer setzt die Band wieder auf zeitkritische Themen. Immer mehr lässt sie ihr Mittelalter-Image hinter sich und widmet sich kantigen Rockklängen und direkt formulierten Botschaften. sdo

Info: Donnerstag, 4. April, 20 Uhr, Halle 02, Heidelberg; Karten für 30 Euro plus Gebühren unter halle02.de

