Monster inspirieren zu Musik

Mannheim.Dass Erika Stucky nicht nur eine begnadete Musikerin ist, sondern auch viel Humor besitzt, ist bekannt. Und dass sie zwischen den Jahren gerne in der Alten Feuerwache Mannheim auftritt, ebenso. Auch in diesem Jahr setzt sie diese Tradition fort und gibt am Sonntag, 30. Dezember, 20 Uhr, ebendort ein Konzert.

Für ihr originelles Programm hat sie sich gruselige Paten ausgesucht. King Kong, Godzilla, Dracula und Frankensteins Monster sind die Vorbilder für tiefe, verdichtete Töne, die sich Erika Stucky (Gesang, Akkordeon) für ihr neuestes Programm zusammengestellt hat. Weitere Anleihen kommen von Johnny Cash, Suzi Quatro und Screaming Jay Hawkins.

Begleitet wird sie bei diesem ausgefallenen musikalischen Streifzug von FM Einheit (Sounds), Jon Sass (Tuba) und Ian Gordon-Lennox (Tuba, Trompete). Man darf gespannt sein auf den Jazz-Cocktail, der daraus entstanden ist. Dass das Konzert auch mit Performance-Zügen der ausdrucksstarken Powerfrau gewürzt sein dürfte, versteht sich wiederum von selbst. sdo

