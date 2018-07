Motorradmesse mit Festivalcharakter

Anzeige

Mannheim.Wer am Wochenende auch nur in die Nähe des Maimarktgeländes kommt, wird vermutlich eines sehen und vor allem hören: sehr viele Motorräder. Erstmals treffen sich die Freunde der Motorradhochkultur zu den „Custombike Summer Days“ in Mannheim. Die große Motorradparty steigt von Freitag, 20. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, auf dem Maimarktgelände und ist eine Ergänzung zur jährlich stattfindenden Custombike-Show in Bad Salzuflen – der weltweit größten Messe für umgebaute Motorräder.

„Custombike Summer Days“ findet das erste Mal statt und wird vom Huber Verlag veranstaltet. 20 000 Besucher werden erwartet. Sie haben die Möglichkeit, mit dem Motorrad auf das Messegelände zu fahren und dort kostenlos zu parken. Die Motorradfans erwartet ein umfangreiches Show- und Actionprogramm, Probefahrten auf aktuellen Serienmaschinen, Bikeshows, die Sonderausstellungen „Save the Choppers!“ und „The Art of Racing“ sowie ein großes Angebot an Customparts, Zubehör und Bekleidung. Außerdem können sich Besucher in der Tattoo-Area auf Walk-in-Basis (reinkommen, drankommen) ein Andenken stechen lassen oder sich die Steilwandshow von Jagath Perera ansehen.

Weiterhin präsentiert „Fat Greg“ auf seiner Harley-Davidson eine Motorrad-Stuntshow mit außergewöhnlichen Fahrmanövern. Als kleinen Vorgeschmack auf die anstehenden „NitrOlympX“ auf dem Hockenheimring wird auch das Nitrohunter-Team „dragracen“, also beschleunigen, bis weiße Rauchwolken steigen. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem die Bands Zap-Gang, The Rock Club, Stray Train und The New Roses. Sie werden Blues und Rock auf die Open-Air-Bühne bringen.