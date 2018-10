Mozart in Massen – und mehr

Unverkennbar Mozart. © dpa

Schwetzingen.Mit dem Mozartfest steht auch in diesem Jahr im Schwetzinger Schloss alles im Zeichen der Wiener Klassik. Das vielfach prämierte Notos Quartett bringt am 5. Oktober um 19.30 Uhr im Jagdsaal Klavierquartette von Mozart, Schubert und Brahms auf die Bühne. Weiter geht es am 6. Oktober um 19.30 Uhr im Rokokotheater mit Mozarts Oper „Die Hochzeit des Figaro“ des Landestheaters Coburg und des Philharmonischen Orchesters Coburg. Streichquartette von Mozart bis Mack gibt es am 9. Oktober um 19.30 Uhr im Jagdsaal zu hören. Es spielen das Vogler Quartett und Nikolaus Friedrich. onat

Info: Karten unter 01806/700 733.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.10.2018