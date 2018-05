Mozart und Mahler im Rosengarten

Anzeige

Mannheim.Der niederländische Dirigent Edo de Waart kommt mit der Königlichen Philharmonie Flandern nach Mannheim. Am Mittwoch, 16. Mai,um 20 Uhr steht im Mannheimer Rosengarten unter anderem die fünfte Sinfonie in Cis-Moll von Gustav Mahler auf dem Programm. Darüber hinaus tritt die Pianistin Alice Sara Ott mit Mozarts Klavierkonzert Nr. 21 in C-Dur auf. Karten zwischen 54 und 79 Euro gibt es unter www.pro-arte-konzerte-mannheim.de. Edo de Waart ist neben Bernard Haitink einer der bedeutendsten niederländischen Dirigenten der Gegenwart. tge