Mozarts feierliches Chorwerk

Mannheim.Die Konkordien-Kantorei unter der Leitung von Heike Kiefner-Jesatko wird am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Konkordien-Kirche (R 2) eines der großen und feierlichen Chorwerke aufführen: Wolfgang Amadeus Mozarts c-Moll-Messe.

Im vergangenen Jahr hatte die Kantorei Bachs h-Moll-Messe aufgeführt. Musikgeschichtlich schließt sich Mozarts c-Moll-Messe da logisch an: Man darf davon ausgehen, dass Mozart sich in dem Werk mit der barocken Tonsprache und insbesondere mit der Bach’schen h-Moll-Messe auseinandergesetzt hat.

Die Entstehung der Messe verdankt sich einer Art Gelübde Mozarts: Seine Verlobte Constanze Weber war schwer erkrankt, und so verspricht Mozart in einem Brief an seinen Vater Leopold, zum Dank für die Genesung Constanzes eine große Messe zu schreiben.

Schließlich fährt Mozart im Juli 1783 mit Constanze, die Mannheimerin war, nach Salzburg, um seine Verlobte Vater und Schwester vorzustellen. Im Gepäck hat er auch einige Teile der c-Moll-Messe. Während ihres Salzburger Besuchs werden diese in einem Gottesdienst unter der Leitung des Komponisten und mit Constanze als Sopranistin aufgeführt. Nach dieser Aufführung bleibt die Messe allerdings unvollständig.

Die c-Moll-Messe ist viel umfangreicher als Mozarts sonstige Messen. Mozart komponierte über weite Strecken nur wenige Stimmen von Soli, Chor oder Orchester aus – Anreiz und Herausforderung für die musikalische Nachwelt, das Werk getreu Mozarts Kompositionsprinzipien in ein Format zu bringen, in dem es aufführbar ist. Es existieren einige Vervollständigungen der c-Moll-Messe. Die Konkordien-Kantorei wird erstmals in Mannheim die neueste Fassung aufführen, die Chorleiter Frieder Bernius und Musikwissenschaftler Uwe Wolf mit dem Carus-Verlag 2016 verwirklicht haben. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018