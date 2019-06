„Mr. Slowhand“ ist zurück

Mannheim.Wenn „Mr. Slowhand“ auf Tour ist, sind seine Auftritte in der Regel ausverkauft. Für Eric Claptons Konzert am Samstag, 8. Juni, 20 Uhr, in der SAP Arena in Mannheim gibt es unter eventim.de noch Restkarten in vier Preiskategorien: von 123,60 bis 215,60 Euro (jeweils plus Gebühren). Ob es eine Abendkasse geben wird, entscheidet sich laut Veranstalter BB Promotion kurzfristig.

Es sind nur drei Konzerte, die Eric Clapton 2019 im deutschsprachigen Raum gibt, und wie immer pilgern seine Fans in die Arenen, um den Saitengott live zu hören. „Happy Xmas“ heißt das 20. Album des Gitarristen und Sängers, das Ende 2019 erschienen ist – sein erstes mit Weihnachtsliedern. Diese werden wohl kaum zu hören sein bei mehr als 30 Grad Außentemperatur im Mannheimer Frühsommer, doch Clapton und seiner grandiosen Liveband werden auch so kaum die Song-Klassiker ausgehen. Einlass zum Konzert ist ab 18.30 Uhr. Das Vorprogramm bestreitet Marc Amacher. sdo/jpk

