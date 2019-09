„Müssen den Vergleich nicht scheuen“

1971 schenkte der Kaufmann Wilhelm Hack der Stadt Ludwigshafen seine Kunstsammlung. Acht Jahre später bildete diese den Grundstock des neu gebauten und nach dem Stifter benannten Museums in der Berliner Straße, das dank der 1980 vom Katalanen Joan Miró gestalteten Keramikfassade zu den Wahrzeichen der Chemiestadt gehört. Im persönlich geführten und autorisierten Interview spricht Direktor René Zechlin über die Jubiläumsschau „Darf ich Dir meine Sammlung zeigen?“, die neben dem eigenen Bestand 40 Werke anderer Häuser aus den Jahren seit 1979 zeigt. Das Eröffnungswochenende ab 13. September bietet viel Programm.

Herr Zechlin, das Haus ist 40, und Sie sind eben mal fünf Jahre älter. Seltsamer Zufall, dass Sie dieselbe Generation wie Johan Holten vertreten, der jetzt die Mannheimer Kunsthalle übernahm. Die Region wird also plötzlich kulturell mitgeprägt von zwei Leuten im Schwabenalter – kennen Sie den Ausdruck?

René Zechlin: Nein…

Es bedeutet, dass man mit 40 aus einer jugendlichen Aufbruchs- und Utopiephase im Erwachsenenalter angekommen ist, mit andern Worten: bürgerlich und auch ein bisschen langweilig. Ist dieses Haus inzwischen so etabliert, dass es langweilig wurde?

Zechlin: Nein, für mich definitiv nicht. Das ist ja auch gut, dass immer jemand Neues kommt, der mit frischem Blick andere Themen setzt, andere Ausstellungen macht und Werke zeigt, die vielleicht lange nicht zu sehen waren. In den vergangenen 40 Jahren haben verschiedene Direktoren immer auch neue Akzente gesetzt.

Sie sind in der Situation, in der das Haus mittlerweile feste Wurzeln in der Region bekommen hat. Wie sicher können Sie sich darauf verlassen? Es war ja nicht immer so: Als der spätere Kunsthallendirektor Manfred Fath hier anfing, hatte er unglaubliche Schwierigkeiten, überhaupt ein Museum aus dem Boden zu stampfen. Wie läuft es denn inzwischen in der Region und in der Stadt?

Zechlin: Ich denke, als Museum ist es in der Region gut bekannt. Mit dem Standort Ludwigshafen hat es allerdings immer wieder zu kämpfen im Vergleich mit anderen Städten. Langfristig müssen alle Museen um neues Publikum und neue Besucherschichten ringen, das ist eine Aufgabe, die nie aufhört. Es kommen ja auch immer neue Generationen, für die bildende Kunst und Museen einen anderen Stellenwert haben. Die klassisch bürgerliche Schicht, für die regelmäßige Theater- und Museumsbesuche zum guten Ton gehören, wird immer kleiner.

Jetzt steht unsere Gesellschaft unter anderem wegen der Migration ohnehin vor einer Veränderung. Was tun Sie, um beispielsweise Migranten aus dem orientalischen Kulturraum ins Haus zu locken? Oder kriegt man das gar nicht hin?

Zechlin: Doch, doch! Aber ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen Migranten der ersten und der zweiten oder dritten Generation – die Letzteren sind kulturell sehr interessiert, da ist eine deutliche Neugierde zu verspüren. Natürlich haben die Menschen der ersten Generation zunächst andere, existenzielle Sorgen und müssen ja mental hier ankommen.

Jetzt haben Sie mit der Geburtstagsschau „Darf ich dir meine Sammlung zeigen?“ eine Ausstellung organisiert, die eine Art Netzwerk darstellt. Sie haben Leihgaben aus anderen Häusern mit ähnlichen Beständen herangeholt und temporär ins Wilhelm-Hack-Museum integriert. Welche Bedeutung haben Netzwerke denn überhaupt für Sie?

Zechlin: Eine sehr große Bedeutung. Es sind Leihgaben aus Häusern, mit denen wir auch früher viel zusammen gearbeitet haben. Jedes Museum benötigt für jede Ausstellung Leihgaben, so dass nicht nur wir eine Menge Anfragen bekommen. Es ist wohl nicht zu viel gesagt, dass praktisch jede Sonderausstellung Klassischer Moderne in Deutschland mindestens ein Werk des Wilhelm-Hack-Museums enthält. Wir bekommen mehr Anfragen, als wir erfüllen können. Im Vergleich zu andern Museen ist unsere Sammlung vielleicht zahlenmäßig nicht groß, aber wir haben außergewöhnliche Stücke. Und einige Exponate werden sehr häufig angefragt.

1984 kam Bernhard Holeczek, der zweite Chef, den das Wilhelm-Hack-Museum nach seiner Gründung hatte, als Stellvertretender Direktor des Sprengel Museums aus Hannover. Ihr Vorgänger Reinhard Spieler ist 2014 nach sieben Jahren in die niedersächsische Metropole gegangen. Sie kommen wiederum aus Hannover. Kennt man sich dort unter Kollegen so gut, dass es wie bei der Reise nach Jerusalem immer mal eine Rochade gibt – oder ist das alles Zufall?

Zechlin: Also, diese Wechsel Ludwigshafen-Hannover sind wohl wirklich Zufall. Aber unter den Museumskollegen kennt man sich natürlich, so dass man einen Wechsel immer mal mit verfolgen kann. Oft hat man auch bereits in anderen Zusammenhängen miteinander gearbeitet oder trifft sich auf Messen, bei Ausstellungseröffnungen oder Ähnlichem.

Jetzt besteht die Jubiläumsausstellung aus rund 200 Werken, bei denen Sie Leihgaben aus ähnlichen Stilepochen in die Exponate der ständigen Sammlung integrieren. Wie gut funktioniert das denn? Das Haus muss ja im Vergleich zu den Leihgaben seine eigene Kompetenz beweisen.

Zechlin: Ja, wir wollen hervorheben, dass das Wilhelm-Hack-Museum nicht irgendeine Sammlung des zwanzigsten Jahrhunderts ist, sondern dass es den Vergleich mit größeren Sammlungen nicht zu scheuen braucht. Wie in jeder Sammlung gibt es jedoch Werke, die fehlen… nun sind diese Arbeiten wenigstens temporär in die Sammlung integriert.

