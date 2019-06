Multikulti im Quadrat

Mannheim.Gerne wird heute über Multikulti gesprochen und Vielfalt ist etwas Alltägliches geworden. Doch worin die Anfänge für ein vermischtes Miteinander in Mannheim liegen, ist vielen unbekannt. Eine Führung wird diese und weitere Rätsel am Sonntag, 16. Juni, lösen. Einen kleinen Vorgeschmack bietet diese Information: Bereits 1653 hat Kurfürst Carl Ludwig einen Aufruf zur Ansiedlung in Mannheim gestartet. Schon Liselotte von der Pfalz bezeichnete es als „Mannheimer Experiment“.

Am Sonntag spazieren die Teilnehmer der Führung „...an alle ehrlichen Leute...“ ab 14 Uhr vom Eingang des Stadthauses in N 1 unter dem historischen Aspekt der Vielfalt durch die Stadt. Italiener, Türken, Franzosen und andere Kulturen haben zu dem heutigen Mannheim beigetragen. Die informative Tour zu Fuß kostet zehn Euro und dauert etwa zwei Stunden lang. jeb

