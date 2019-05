Multikultureller Kreativhort

Mannheim.Früher war der Jungbusch wegen seiner Nachbarschaft zum angrenzenden Handelshafen das Arbeiter- und Sackträgerviertel. Über die Jahre ist die Gegend zum Szene-Treffpunkt und zu einem der bundesweit anerkanntesten Kreativitätshotspots avanciert. Der Prozess von Tradition zur modernen Subkultur und seine Wirkungen sind hier spürbar.

Mix der Identitäten

Auch ist es ein faszinierender Mix der Kulturen, die im Jungbusch zusammenfinden. Daraus entsteht eine ganz besondere Atmosphäre. Die Mischung zwischen progressiver Kreativszene und kulturellem Schmelztiegel macht den Reiz aus und eröffnet sich bei einem Gang durch das bunte Viertel.

Die Popakademie, das Kreativitätszentrum C-Hub und die Studentenwohnheime spiegeln den jungen Puls wider, während die multikulturelle Identität sich im gesamten Straßenbild und an den Moscheen, Restaurants und Kneipen zeigt. Am Freitag, 24. Mai, beginnt um 18 Uhr eine Tour durch das Szeneviertel Jungbusch. Treffpunkt ist die Teufelsbrücke.

Die Stadtführung „Modernes und Historisches Mannheim“ zeigt den Teilnehmern wichtige Orte der Historie der Stadt Mannheim. Besucht werden das Zentrum der Stadt, die Planken und Monumente und Denkmäler. Diese erzählen die Geschichte der Stadt von damals und heute.

Der Spaziergang durch Straßen und Gassen, über Plätze und vorbei an Bauten beginnt am Samstag, 25. Mai, um 14.30 Uhr. Die Teilnahme kostet für Erwachsene acht Euro und für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren sechs Euro.

Die Reise durch die Geschichte der Stadt Mannheim wird am Samstag, 25. Mai, um 10.30 Uhr auch als Rundfahrt im klimatisierten Bus angeboten. Die Teilnehmenden machen zusätzlich einen Zwischenstopp beim Fernmeldeturm und besuchen die Aussichtsplattform. Die Fahrt kostet mit Besuch im Fernmeldeturm 16 Euro pro Erwachsenen, für Kinder 14. Beide Touren beginnen am Eingang der Schlosskirche am Barockschloss. jeb

