Mundart-Groove und echter Swing

Mannheim.Das Ella & Louis in Mannheim hat sich im vergangenen Jahr als eine der ersten Jazz-Musik-Adressen in der Region etabliert und startet auch in 2019 mit einem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Programm durch: Am Montag, 7. Januar, 20 Uhr, sind die Töpelkings zu hören – mit Mundart-Groove zwischen Blues, Soul, Jazz und Pop.

Kopf der Formation ist Kabarettist und Musiker Arnim Töpel. Begleitet wird er von der Rhythmussektion Michael Herzer (Kontrabass) und Erwin Ditzner (Schlagzeug), die lässige, transparente, intuitiv-intensive Arrangements der Töpel-Songs entstehen lassen. 16 Euro kostet der Eintritt zu diesem unterhaltsamen Konzert unter Telefon 0621/1 56 83 17.

Einen Tag später (Dienstag, 8. Januar, 20 Uhr) lädt dann die IG Jazz Rhein-Neckar ins Ella & Louis und bringt das Thilo Wagner Trio auf die Bühne – mit Swing von einem der führenden deutschen Swing-Pianisten. Auch hierfür gibt es Tickets zu 16 Euro.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.01.2019